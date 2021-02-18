Украина не является дружественным государством для РФ - Песков

Украина для России является суверенным, но недружественным государством, заявляют в Кремле.
"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.
По его словам, "мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства". "Это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и государство, которое пока не может справиться с этой проблемой или не хочет справиться путем выполнения минского комплекса мер", - пояснил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия признает, безусловно, украинское государство, но "с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих самых западных стран".
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