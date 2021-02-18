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Дальнее зарубежье 18.02.2021 22:32

В Индии ожидают визита Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение посетить Индию, сообщил первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла.

"Я был рад тому, что он (Лавров) принял приглашение нашего министра иностранных дел посетить Индию", - сказал Шрингла журналистам в четверг.

Этот визит, по словам индийского дипломата, может предварить визит в Индию президента РФ Владимира Путина.

"Как известно, существует традиция встречаться на саммите каждый год", - напомнил он. Однако, подчеркнул Шрингла, за последние 6 лет президенты встречались 19 раз, что "свидетельствует об очень интенсивных контактах на высшем уровне".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]