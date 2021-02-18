В Индии ожидают визита Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение посетить Индию, сообщил первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла.
"Я был рад тому, что он (Лавров) принял приглашение нашего министра иностранных дел посетить Индию", - сказал Шрингла журналистам в четверг.
Этот визит, по словам индийского дипломата, может предварить визит в Индию президента РФ Владимира Путина.
"Как известно, существует традиция встречаться на саммите каждый год", - напомнил он. Однако, подчеркнул Шрингла, за последние 6 лет президенты встречались 19 раз, что "свидетельствует об очень интенсивных контактах на высшем уровне".
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