В ЕС призывают к диалогу политические силы Грузии после ухода премьера

В ЕС внимательно наблюдают за ситуацией в Грузии в связи с возникшим правительственным кризисом после отставки премьер-министра страны Георгия Гахарии, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы очень обеспокоены сильной поляризацией в стране, которая еще больше обострилась после решения суда (об аресте лидера оппозиции Никанора Мелия - ИФ). Теперь цель в том, чтобы снизить напряженность и возобновить политический диалог. В этом главный интерес страны и граждан Грузии", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию после отставки главы грузинского правительства.

ЕС, продолжил Стано, призывает все стороны в Грузии проявлять сдержанность и действовать ответственно, чтобы преодолеть возникший политический кризис.

"Важно также отметить, что политический тупик и сильная поляризация послужат только интересам тех, кто нацелен на подрыв стабильности Грузии и ее репутации на международной сцене. Политическая стабильность, инклюзивный демократический процесс являются предварительными условиями, чтобы бороться, конечно, против кризиса коронавируса, но также для того, чтобы предпринять реформы, усиливающие сотрудничество между Грузией и Европейским союзом", - указал представитель Борреля.

Он добавил, что Грузия является важным партнером ЕС, и Европейский союз намерен продолжать помогать этой стране.

Премьер Гахария заявил в четверг, что уходит с должности в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мелии.

"К сожалению, я не смог достичь согласованного мнения в нашей команде в отношении вопроса об исполнении решения суда по задержанию Никанора Мелия, и я принял решение об отставке с должности. Я уверен, что поляризация и противостояние между нами является самым большим риском для нашей страны, ее будущего и экономического развития", - сказал Гахария на брифинге в Тбилиси.

Ранее в четверг сотрудники полиции не смогли пройти в офис оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" (ЕНД) в Тбилиси, где находится Мелия, в отношении которого суд принял решение об аресте. По сообщениям грузинских СМИ, в офисе ЕНД находятся около 200 человек, в том числе лидеры других оппозиционных партий. Сторонники Мелии намерены препятствовать полицейской операции по его задержанию. Лидер оппозиционной партии заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте.

Накануне Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мелии с уплаты залога на предварительное заключение.

Два года назад суд обязал лишенного депутатского иммунитета лидера ЕНД внести залог в размере 30 тыс. лари (около $9 тыс.) и приговорил его к ограничению свободы с условием постоянного ношения электронного браслета по делу об организации беспорядков 20 июня 2019 года, когда сотни радикально настроенных оппозиционеров попытались ворваться в парламент.

В октябре 2020 года Мелия вновь был избран в парламент. На одном из митингов оппозиции 1 ноября минувшего года он публично отстегнул с руки электронный браслет и бросил его в толпу. В связи с этим суд в ноябре 2020 года пересмотрел прежнее решение и увеличил сумму залога еще на 40 тыс. лари (около $12 тыс.), обязав Мелию в течение 50 дней внести залог. Оппозиционный лидер решение суда не выполнил.

МВД Грузии в четверг призвало сторонников оппозиции не препятствовать задержанию Мелии.

Лидеры грузинской правящей партии "Грузинская мечта" в четверг собрались на заседание политсовета, проведение которого было запланировано на пятницу.

Ранее один из лидеров партии Гиви Миканадзе заявил журналистам, что "Грузинская мечта" назовет кандидата на пост премьер-министра вместо подавшего в отставку Гахарии 19 февраля.