Штамм COVID-19 из Южной Африки, вероятно, способен на две трети снижать эффективность вакцины Pfizer

Лабораторные исследования показали, что южноафриканский вариант вируса COVID-19 может на две трети снижать уровень защиты, которую дают антитела после вакцинации препаратом от компаний Pfizer и BioNtech, сообщает в четверг издание The Guardian.

В ходе исследования ученые компаний и Техасского университета в Остине при помощи генной инженерии создали вирус, копирующий мутации южноафриканский штамма COVID-19. После введении вируса в образцы крови, взятой у вакцинированных людей, наблюдалось значительное снижение эффективности антител по сравнению с теми случаями, когда опыты ставились с наиболее стандартным типом COVID-19.

Ученые Южной Африки встретятся в четверг для обсуждения результатов опытов, отмечает газета.

В свою очередь разработчики вакцины указали, что исследование все равно продемонстрировало способность препарата нейтрализовать вирус, а в ходе испытаний на людях свидетельств снижения защитных свойств вакцины против южноафриканского штамма отмечено не было.

В то же время разработчики сообщили, что займутся разработкой улучшенной версии вакцины.

Соавтор исследования Пей-Ен Ши подчеркнул, что точный уровень антител, необходимый для защиты от COVID-19, по-прежнему неизвестен.

"Мы не знаем, какое должно быть минимальное количество (антител - ИФ) для нейтрализации угрозы", - приводит его слова The Guardian.

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