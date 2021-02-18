«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»

18 февраля 2021 года состоялся виртуальный круглый стол «Трудоустройство людей с ограниченными возможностями: Опыт работодателей» с участием государственных и частных предприятий. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Обеспечение прав и благополучия женщин с ограниченными возможностями и ветеранов Нагорно-Карабахской войны», реализуемого Программой развития ООН (UNDP) и Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) при финансовой поддержке Министерства труда и социальной защиты.
«Nar», одним из основных направлений КСО которого является интеграция людей с ограниченными возможностями в общество, поделился своим опытом в рамках мероприятия. Около 150 человек с ограниченными возможностями из столицы и регионов прошли профессиональное обучение в рамках проекта «Təlim məktəbi», реализуемого мобильным оператором.
Следует отметить, что основной целью мероприятия было обеспечение обмена передовым опытом между частными и государственными предприятиями страны для поддержки трудоустройства людей с ограниченными возможностями и повышения осведомленности о нем.
Прокуратура Армении сообщила о более чем 9 тыс. раненых в ходе боев в Карабахе
Эрдоган в разговоре с Путиным назвал успешной работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе - турецкие СМИ
Путин и Эрдоган обсудили усилия по урегулированию в Карабахе - пресс-служба Кремля
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам на конец 2020г оценивается в 950 млн манатов – ЦБА
Денежные переводы в Азербайджан в 2020г увеличились на 3,9%
Банки в Азербайджане в 2020г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 13,3%
Штамм COVID-19 из Южной Африки, вероятно, способен на две трети снижать эффективность вакцины Pfizer
В Азербайджане незначительный суточный спад числа COVID-19
Срок между введением компонентов вакцины Pfizer нужно увеличить, считают канадские ученые
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В ЕС призывают к диалогу политические силы Грузии после ухода премьера
Украина не является дружественным государством для РФ - Песков
Кандидат в премьеры Грузии Гарибашвили обещает быстро восстановить в стране порядок
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств