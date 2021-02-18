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18.02.2021 17:11

«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»

18 февраля 2021 года состоялся виртуальный круглый стол «Трудоустройство людей с ограниченными возможностями: Опыт работодателей» с участием государственных и частных предприятий. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Обеспечение прав и благополучия женщин с ограниченными возможностями и ветеранов Нагорно-Карабахской войны», реализуемого Программой развития ООН (UNDP) и Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) при финансовой поддержке Министерства труда и социальной защиты.

«Nar», одним из основных направлений КСО которого является интеграция людей с ограниченными возможностями в общество, поделился своим опытом в рамках мероприятия. Около 150 человек с ограниченными возможностями из столицы и регионов прошли профессиональное обучение в рамках проекта «Təlim məktəbi», реализуемого мобильным оператором.

Следует отметить, что основной целью мероприятия было обеспечение обмена передовым опытом между частными и государственными предприятиями страны для поддержки трудоустройства людей с ограниченными возможностями и повышения осведомленности о нем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]