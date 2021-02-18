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Бизнес и законодательство 18.02.2021 17:15

В Азербайджане в 2020г в условиях COVID-19 открылось 129 тыс. новых рабочих мест, закрылись 20 тыс. рабочих мест

В Азербайджане в 2020 году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 было открыто 129 тыс. новых рабочих мест, что на 32,8% меньше чем в 2019 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно статданным, в прошлом году 54,9% из новых рабочих мест были открыты в частном секторе.

На Баку пришлось 69,3% открытых в 2020 году новых рабочих мест. На Аранский экономический район пришлось 8,4%, Ленкоранский – 6,6%, Гянджа-Газахский – 6%.

По данным статистики, в 2020 году закрылись 20,1 тыс. рабочих мест, что в 2,1 раза больше показателя годом ранее.

При этом на долю частного сектора пришлось 28,1% закрытых в 2020 году рабочих мест.

В целом, 79,6% рабочих мест были закрыты в 2020 году в связи с прекращением деятельности предприятий и организаций, 20,4% - из-за приостановки деятельности учреждений.

Как сообщалось ранее, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 января 2021 года составило 1 млн 691,8 тыс. человек (на 1 декабря - 1 млн 684,5 тыс. человек), что на 45,2 тыс. человек или 2,7% больше, чем годом ранее. Из них 910,8 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 781 тыс. человек - в частном.

Х.Насирзаде

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Тэги: РАБОЧИЕ/МЕСТА, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]