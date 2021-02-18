В Азербайджане в 2020г в условиях COVID-19 открылось 129 тыс. новых рабочих мест, закрылись 20 тыс. рабочих мест

В Азербайджане в 2020 году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 было открыто 129 тыс. новых рабочих мест, что на 32,8% меньше чем в 2019 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Согласно статданным, в прошлом году 54,9% из новых рабочих мест были открыты в частном секторе.
На Баку пришлось 69,3% открытых в 2020 году новых рабочих мест. На Аранский экономический район пришлось 8,4%, Ленкоранский – 6,6%, Гянджа-Газахский – 6%.
По данным статистики, в 2020 году закрылись 20,1 тыс. рабочих мест, что в 2,1 раза больше показателя годом ранее.
При этом на долю частного сектора пришлось 28,1% закрытых в 2020 году рабочих мест.
В целом, 79,6% рабочих мест были закрыты в 2020 году в связи с прекращением деятельности предприятий и организаций, 20,4% - из-за приостановки деятельности учреждений.
Как сообщалось ранее, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 января 2021 года составило 1 млн 691,8 тыс. человек (на 1 декабря - 1 млн 684,5 тыс. человек), что на 45,2 тыс. человек или 2,7% больше, чем годом ранее. Из них 910,8 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 781 тыс. человек - в частном.
Х.Насирзаде
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