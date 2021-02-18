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Финансы 18.02.2021 17:19

Банки в Азербайджане в 2020г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 13,3%

Банки в Азербайджане в 2020 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $5,2 млрд, что на 13,3% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"За 2020 год объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $5,2 млрд, из которых $4,5 млрд или 86,7% пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.

При этом в четвертом квартале 2020 года объем операций составил $1 млрд, из которых $0,8 млрд пришлись на операции с долларом США.

В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в отчетный период составил $25,9 млрд (спад на 6,7% по сравнению с 2019 годом - ИФ). "86,5% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 13,5% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, в 2020 году 34,7% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 65,3% - на внутрибанковском валютном рынке.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]