Банки в Азербайджане в 2020г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 13,3%

Банки в Азербайджане в 2020 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $5,2 млрд, что на 13,3% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"За 2020 год объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $5,2 млрд, из которых $4,5 млрд или 86,7% пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.

При этом в четвертом квартале 2020 года объем операций составил $1 млрд, из которых $0,8 млрд пришлись на операции с долларом США.

В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в отчетный период составил $25,9 млрд (спад на 6,7% по сравнению с 2019 годом - ИФ). "86,5% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 13,5% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, в 2020 году 34,7% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 65,3% - на внутрибанковском валютном рынке.

А.Мамедов