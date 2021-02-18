Глава МИД Афганистана 24-27 февраля посетит Москву, проведет переговоры с Лавровым - МИД РФ

Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар 24-27 февраля посетит Москву, запланированы его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"24-27 февраля глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Афганистан будет находиться в Москве с рабочим визитом. В ходе этого визита запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с другими официальными лицами", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в ходе встреч запланировано обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических связей, а также вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане и противодействия терроризму и наркотрафику.