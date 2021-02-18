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Дальнее зарубежье 18.02.2021 23:56

Глава МИД Афганистана 24-27 февраля посетит Москву, проведет переговоры с Лавровым - МИД РФ

Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар 24-27 февраля посетит Москву, запланированы его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"24-27 февраля глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Афганистан будет находиться в Москве с рабочим визитом. В ходе этого визита запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с другими официальными лицами", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в ходе встреч запланировано обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических связей, а также вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане и противодействия терроризму и наркотрафику.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]