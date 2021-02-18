Путин и Эрдоган обсудили усилия по урегулированию в Карабахе - пресс-служба Кремля

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин", - говорится в сообщении.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г. "Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня", - отмечается в сообщении.

В ходе разговора "с обеих сторон подчёркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов - осуществление крупных совместных проектов в энергетике".

Согласно сообщению, Путин выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики.

"Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.