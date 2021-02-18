Путин и Эрдоган обсудили усилия по урегулированию в Карабахе - пресс-служба Кремля

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин", - говорится в сообщении.
Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г. "Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня", - отмечается в сообщении.
В ходе разговора "с обеих сторон подчёркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов - осуществление крупных совместных проектов в энергетике".
Согласно сообщению, Путин выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики.
"Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам на конец 2020г оценивается в 950 млн манатов – ЦБА
Денежные переводы в Азербайджан в 2020г увеличились на 3,9%
Банки в Азербайджане в 2020г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 13,3%
Штамм COVID-19 из Южной Африки, вероятно, способен на две трети снижать эффективность вакцины Pfizer
В Азербайджане незначительный суточный спад числа COVID-19
Срок между введением компонентов вакцины Pfizer нужно увеличить, считают канадские ученые
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В ЕС призывают к диалогу политические силы Грузии после ухода премьера
Украина не является дружественным государством для РФ - Песков
Кандидат в премьеры Грузии Гарибашвили обещает быстро восстановить в стране порядок
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
AccessBank автоматически увеличивает процентную ставку по мере увеличения суммы депозита
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств