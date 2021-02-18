Бразильская полиция инициировала расследование по фактам вакцинации жителей поддельными препаратами от COVID-19

Бразильская полиция начала расследование заявлений, утверждающих, что работники здравоохранения вводят жителям поддельные вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает британское издание The Guardian.
По его данным, в четырех штатах зафиксированы случаи, когда медсестры проводили вакцинацию пустыми шприцами. Местные СМИ назвали такое явление "ветреной вакцинацией".
Полиция объявила о начале расследования накануне на фоне слухов о том, что медсестры являются любо сторонниками теории заговора против вакцин, либо крадут вакцины с целью продать их на черном рынке.
"Сначала казалось, что это единичный случай, но, хотя все это еще исключение, весьма тревожно то, что мы наблюдаем это в нескольких местах", - сказала Карла Домингус, эпидемиолог, которая координировала бразильскую национальную программу по иммунизации в 2011-2019 гг.
"Эти профессионалы в сфере здравоохранения либо были плохо обучены, либо делали это со злым умыслом. В обоих случаях это неприемлемо", - добавила Домингус.
Домингус также раскритиковала программу страны по распределению вакцин, назвав ее "абсолютно неорганизованной".
Полиция штата Рио-де-Жанейро заявила, что в случае, если дозы вакцины были незаконно присвоены, вовлеченные в эти действия могут быть осуждены за хищение, что влечет наказание в размере до 12 лет лишения свободы.
На сайте бразильского новостного портала "Глобу" было опубликовано видео, на котором медсестра пустым шприцем делает прививку 94-летней женщине на специализированном объекте для вакцинации на автопарковке в муниципалитете Петрополис.
По данным The Guardian, после того, как видео стало вирусным, медсестру уволили и муниципалитет, областной совет медсестер и местная полиция инициировали расследование.
"Мы должны подождать итогов расследования, но я не верю, что это было сделано намеренно", - сказал глава департамента здравоохранения Петрополиса Алоизиу Барбоза Филью.
По словам Филью, медсестра имеет 10-летний стаж рабочей практики и была подготовлена в соответствии с протоколами иммунизации.
"Это был первый день вакцинации, она, возможно, ощущала некое давление и могла совершить ошибку, - добавил он. - В любом случае, это неприемлемо".
Он подчеркнул, что это единственный случай среди более 7 тыс. случаев вакцинации в Петрополисе, где иммунизировали 2,7% населения.
The Guardian отмечает, что в последние дни появились тысячи сообщений о том, что некоторые жители Бразилии обходят приоритетные группы в вакцинационной программе с целью получить вакцину вне очереди.
В Бразилии за время пандемии COVID-19 выявили свыше 9,9 млн случаев заражения, более 242 тыс. инфицированных скончались.
Прокуратура Армении сообщила о более чем 9 тыс. раненых в ходе боев в Карабахе
Эрдоган в разговоре с Путиным назвал успешной работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе - турецкие СМИ
Путин и Эрдоган обсудили усилия по урегулированию в Карабахе - пресс-служба Кремля
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам на конец 2020г оценивается в 950 млн манатов – ЦБА
Денежные переводы в Азербайджан в 2020г увеличились на 3,9%
Банки в Азербайджане в 2020г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 13,3%
Штамм COVID-19 из Южной Африки, вероятно, способен на две трети снижать эффективность вакцины Pfizer
В Азербайджане незначительный суточный спад числа COVID-19
Срок между введением компонентов вакцины Pfizer нужно увеличить, считают канадские ученые
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
AccessBank автоматически увеличивает процентную ставку по мере увеличения суммы депозита
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств