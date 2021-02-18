Бразильская полиция инициировала расследование по фактам вакцинации жителей поддельными препаратами от COVID-19

Бразильская полиция начала расследование заявлений, утверждающих, что работники здравоохранения вводят жителям поддельные вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает британское издание The Guardian.

По его данным, в четырех штатах зафиксированы случаи, когда медсестры проводили вакцинацию пустыми шприцами. Местные СМИ назвали такое явление "ветреной вакцинацией".

Полиция объявила о начале расследования накануне на фоне слухов о том, что медсестры являются любо сторонниками теории заговора против вакцин, либо крадут вакцины с целью продать их на черном рынке.

"Сначала казалось, что это единичный случай, но, хотя все это еще исключение, весьма тревожно то, что мы наблюдаем это в нескольких местах", - сказала Карла Домингус, эпидемиолог, которая координировала бразильскую национальную программу по иммунизации в 2011-2019 гг.

"Эти профессионалы в сфере здравоохранения либо были плохо обучены, либо делали это со злым умыслом. В обоих случаях это неприемлемо", - добавила Домингус.

Домингус также раскритиковала программу страны по распределению вакцин, назвав ее "абсолютно неорганизованной".

Полиция штата Рио-де-Жанейро заявила, что в случае, если дозы вакцины были незаконно присвоены, вовлеченные в эти действия могут быть осуждены за хищение, что влечет наказание в размере до 12 лет лишения свободы.

На сайте бразильского новостного портала "Глобу" было опубликовано видео, на котором медсестра пустым шприцем делает прививку 94-летней женщине на специализированном объекте для вакцинации на автопарковке в муниципалитете Петрополис.

По данным The Guardian, после того, как видео стало вирусным, медсестру уволили и муниципалитет, областной совет медсестер и местная полиция инициировали расследование.

"Мы должны подождать итогов расследования, но я не верю, что это было сделано намеренно", - сказал глава департамента здравоохранения Петрополиса Алоизиу Барбоза Филью.

По словам Филью, медсестра имеет 10-летний стаж рабочей практики и была подготовлена в соответствии с протоколами иммунизации.

"Это был первый день вакцинации, она, возможно, ощущала некое давление и могла совершить ошибку, - добавил он. - В любом случае, это неприемлемо".

Он подчеркнул, что это единственный случай среди более 7 тыс. случаев вакцинации в Петрополисе, где иммунизировали 2,7% населения.

The Guardian отмечает, что в последние дни появились тысячи сообщений о том, что некоторые жители Бразилии обходят приоритетные группы в вакцинационной программе с целью получить вакцину вне очереди.

В Бразилии за время пандемии COVID-19 выявили свыше 9,9 млн случаев заражения, более 242 тыс. инфицированных скончались.