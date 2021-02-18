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Регион 18.02.2021 17:40

Кандидат в премьеры Грузии Гарибашвили обещает быстро восстановить в стране порядок

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили намерен в случае вступления в должность в короткие сроки навести порядок в стране.

"Перед страной стоят многие вызовы - пандемия, безработица, состояние экономики, тяжелое положение населения. Нам необходимо принятие быстрых решений. Мы очень скоро восстановим порядок, который необходим стране для нормального в рамках Конституции функционирования", - заявил Гарибашвили на брифинге в четверг.

Он уже возглавлял правительство Грузии в 2013-2015 годах.

Между тем в оппозиции считают выдвижение Гарибашвили на пост премьера "наихудшим выбором" правящей партии.

"Гарибашвили был плохим премьер-министром и таким останется в случае утверждения в парламенте", - заявил журналистам один из лидеров оппозиции Гиви Таргамадзе.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит с должности в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. По его словам, исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

На заседании политсовета партии "Грузинская мечта" действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии

Утверждение кандидатуры Гарибашвили должно состояться в парламенте в течение ближайших двух недель, после чего кандидат в премьеры должен представить парламенту новый состав правительства и правительственную программу. Согласно процедуре парламент должен объявить вотум доверия новому правительству во главе с новым премьер-министром.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ, ОБЕЩАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]