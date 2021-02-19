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Facebook запретит пользователям в Австралии делиться новостями

Facebook Inc. ограничит для пользователей и СМИ в Австралии доступность новостей на своей платформе из-за планируемого закона, который обяжет технологические компании платить новостным изданиям за их контент.

Согласно новым правилам Facebook, СМИ и жителям Австралии будет запрещено публиковать ссылки на новостные сообщения, а также просматривать и распространять местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация и распространение материалов австралийских СМИ также ограничена.

На такой шаг компания пошла в ответ на действия австралийских властей, которые собираются принять закон, согласно которому такие интернет-гиганты, как Facebook. и Google, входящая в состав холдинга Alphabet Inc. (SPB: GOOG), будут вынуждены платить изданиям за публикацию их материалов на своих платформах.

В заявлении Facebook говорится, что правительство Австралии неправильно понимает взаимоотношения платформы с изданиями, которые используют ее для распространения новостного контента.

"Это поставило нас перед суровым выбором: пытаться соблюдать закон, игнорирующий природу этих отношений, или запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее", - написал в своем блоге Уильям Истон, управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии.

Министр финансов Австралии Джош Фрайденберг сообщил в четверг, что провел "конструктивный разговор" с генеральным директором Facebook Марком Цукербергом.

"Мы договорились продолжить наш разговор, чтобы попытаться найти выход из тупика", - написал он в своем аккаунте в Twitter. Представитель Facebook подтвердила The Wall Street Journal факт переговоров, добавив, что компания "продолжит взаимодействовать с правительством по вопросу внесения поправок в закон".

Между тем Google, которая ранее выступала против нового австралийского закона, начала заключать соглашения с медиакомпаниями о размещении их контента за деньги.

В частности, компания договорилась с американской News Corp. (SPB: NWS), что будет платить за доступ к ее новостному контенту в рамках соглашения, заключенного сторонами на трехлетний срок. Как сообщила News Corp., соглашение также предполагает разработку компанией аудио- и видеоконтента для платформ Google.

По данным WSJ, ссылающейся на информированные источники, Google заплатит медиакомпании десятки миллионов долларов в рамках этого соглашения.

Ранее Google и австралийская медиакомпания Seven West Media заключили меморандум о взаимопонимании относительно платы за предоставление новостного контента для продукта Google News Showcase, запущенного в Австралии в начале февраля.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, FACEBOOK, НОВОСТИ, ЗАПРЕТ


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