Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться уже в середине марта, сообщил первый замглавы МИД республики Харш Вардхан Шрингла.
"Очень важно, что уже начались испытания вакцины "Спутник V" в Индии. Мы проводим третью фазу, и ожидается, что она завершится в середине марта", - сказал он журналистам в четверг.
По словам высокопоставленного дипломата, после этого начнутся внутригосударственные процедуры для того, чтобы разрешить экстренное применение этой вакцины.
Помимо России, вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ряде стран, в том числе в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ. Кроме того, препарат одобрили для применения в таких европейских странах, как Венгрия и Сербия.
2 февраля в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты III фазы клинических исследований, согласно которым эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,6%.
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