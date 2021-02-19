Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться уже в середине марта, сообщил первый замглавы МИД республики Харш Вардхан Шрингла.

"Очень важно, что уже начались испытания вакцины "Спутник V" в Индии. Мы проводим третью фазу, и ожидается, что она завершится в середине марта", - сказал он журналистам в четверг.

По словам высокопоставленного дипломата, после этого начнутся внутригосударственные процедуры для того, чтобы разрешить экстренное применение этой вакцины.

Помимо России, вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ряде стран, в том числе в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ. Кроме того, препарат одобрили для применения в таких европейских странах, как Венгрия и Сербия.

2 февраля в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты III фазы клинических исследований, согласно которым эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,6%.