ЕС надеется вместе с США реформировать ВТО, а торговые отношения с Китаем считает сложными

Европейский союз хочет расширять торговый обмен с ближайшими соседями и Африкой, сотрудничать с новой администрацией США в реализации общих интересов и реформе ВТО, а торговые и инвестиционные отношения с Китаем считает важными, но сложными.
"Трансатлантические отношения - это крупнейшее и важнейшее экономическое партнерство в мире", - говорится в пресс-релизе Европейской комиссии (ЕК) по случаю принятия в четверг проекта новой глобальной стратегии ЕС.
В нем отмечается, что отношения Европы с США глубоко укоренены в общих интересах и ценностях.
"Новая администрация США дает возможность работать вместе над реформированием ВТО, в том числе путем усиления ее способности преодолевать искажения конкуренции и содействовать устойчивому развитию, - поясняет ЕК. - Это также открывает новые перспективы для тесного сотрудничества в области "зеленой" и цифровой трансформации наших экономик".
ЕК подчеркивает, что трансатлантические отношения находятся на решающем этапе, Брюссель надеется на взаимодействие с администрацией Джо Байдена и "очень ясно дал понять", что готов открыть новую страницу.
В отношениях с другим экономическим гигантом - Китаем - ЕС хочет заручиться эффективными политическими инструментами для защиты своих прав.
"Торговые и инвестиционные отношения ЕС с Китаем важны и сложны. Построение более справедливых и основанных на правилах экономических отношений с Китаем является приоритетом", - отмечается в сообщении ЕК.
Заключенное недавно Всеобъемлющее соглашение по инвестициям в принципе является важным шагом вперед в торговых отношениях между ЕС и Китаем, считает Брюссель. Отмечается, что ратификация этого документа будет сильно зависеть от вопросов доступа к рынкам, равных обязательств и устойчивого развития.
"ЕС намеревается активизировать свое взаимодействие с Африкой и своими соседями, включая страны, охваченные проектом расширения (ЕС), а также укрепить партнерские отношения с основными экономически растущими регионами, особенно в Латинской Америке и на Азиатско-Тихоокеанском пространстве", - говорится в сообщении.
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