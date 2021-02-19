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Дальнее зарубежье 19.02.2021 03:44

Volkswagen изучает возможность листинга до 25% акций Porsche

Германский автопроизводитель Volkswagen AG находится на ранней стадии обсуждения с ключевыми акционерами и банками возможности листинга миноритарного пакета акций Porsche AG - около 25%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Производитель "люксовых" автомобилей Porsche является одним из крупнейших источников прибыли для группы VW.

По словам источников, дискуссии относительно вывода на биржу акций Porsche возобновлялись и прекращались на протяжении последних лет, но сейчас они вышли на новый уровень, хотя и все еще находятся на очень ранней стадии. Даже если VW примет решение о проведении листинга, это может произойти не раньше следующего года.

В середине 2019 года VW провел IPO свего подразделения Traton SE, занимающегося выпуском тяжелых грузовиков и автобусов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, PORSCHE, ЛИСТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]