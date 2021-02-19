Экономика США в 2021 г. вырастет на 6,7%, охлаждение рынка недвижимости затянется - Fannie Mae

ВВП США в 2021 году вырастет на 6,7% после падения на 3,5% по итогам предыдущего года, прогнозирует группа экономических и стратегических исследований ипотечного агентства Fannie Mae.
Таким образом, Fannie Mae повысила свой прогноз роста с 5,3%, о которых сообщалось в январе.
Улучшение прогноза на 2021 год отражает более высокие, чем ожидалось, потребительские расходы зимой, замедление распространения COVID-19, а также предстоящее принятие нового пакета мер поддержки экономики США.
В то же время аналитики отмечают, что улучшение прогноза на 2021 год связано с переносом ожиданий роста, который, согласно предыдущим оценкам, должен был наблюдаться в 2022 году. В результате прогноз роста ВВП в следующем году был понижен на 0,8 п.п. - до 2,8%.
Fannie Mae подчеркивает большую неопределенность и понижательные риски, включая ускорение инфляции и повышение процентных ставок, а также риск более слабого роста в случае продления карантинных мер после весны.
Хотя Fannie Mae все еще ожидает охлаждения рынка недвижимости США в текущем году по сравнению со вторым полугодием 2020 года, оно может занять больше времени. Ипотечное агентство повысило свою оценку продаж в 2021 году. Теперь Fannie Mae ожидает, что рост строительства новых частных домов в 2021 году составит 18,6%, а не 12,5%, как прогнозировалось ранее.
Объем новых ипотечных кредитов в текущем году достигнет $4,1 трлн, что на $0,2 трлн выше предыдущего прогноза.
"Если 2020 год был годом вируса, тогда 2021 год, скорее всего, будет годом вакцины", - сказал главный экономист Fannie Mae Даг Данкан.
По его словам, ключевым вопросом остается эффективность вакцин, а также масштабы и темпы вакцинации. "Наш прогноз исходит из эффективности (вакцин - ИФ), и того, что они будут широко распространены к лету. Помимо этого, недавний рост доходности US Treasuries свидетельствует о том, что рынки сейчас ожидают того же", - добавил Данкан.
Он также отметил, что аналитики Fannie Mae ожидают сохранения в 2021 году больших объемов рефинансирования ипотечных кредитов и высокого спроса на рынке недвижимости.
"Мы считаем, что предложенный пакет стимулов объемом около $1,7 трлн будет принят в середине марта, и что рост значительно ускорится во втором квартале", - подчеркнул главный экономист Fannie Mae.
В то же время он предупредил, что "очень сильный рост во втором полугодии 2021 года может привести к скачку инфляции и, как следствие, ставок в 2022 году", что может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США ужесточить денежно-кредитную политику. "Это не является нашим базовым сценарием, однако мы считаем это значительным риском в будущем", - добавил Данкан.
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