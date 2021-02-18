НАТО увеличит численность военных инструкторов в Ираке с 500 до 4 тыс. человек

Министры обороны стран НАТО решили расширить тренировочную миссию в Ираке, увеличив число военных инструкторов с 500 до примерно 4 тыс., заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы решили расширить учебную миссию НАТО в Ираке, чтобы поддержать иракские войска и убедиться, что ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) не вернется. Число участников миссии увеличится с 500 до примерно 4 тыс.", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Он уточнил, что миссия альянса присутствует в стране по запросу иракского правительства и не нарушает ее суверенитет и территориальную целостность. Миссия НАТО начала работу в Ираке в 2018 году с целью научить иракские силы безопасности эффективнее противостоять ИГ.
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