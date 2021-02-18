Турция рассчитывает на заключение с Азербайджаном соглашения о свободной торговле – глава Минторга

Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном вступит в силу с марта 2021 года, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.
«Однако, для нас это только начало, первый шаг. Мы уже начали работу по расширению сферы действия Соглашения о преференциальной торговле, но вместе с министром Джаббаровым мы стремимся к дальнейшему расширению сферы этого документа и преобразованию его в Соглашение о свободной торговле. Все наши команды продолжают работать в этом направлении», - сказала Пекджан в четверг в Анкаре, выступая на азербайджано-турецком деловом форуме.
Министр также сообщила, что Азербайджан представил турецкой стороне проект Соглашения об избежание двойного налогообложения.
«Наше министерство финансов и казначейства Турции работает над этим вопросом», - сказала она.
Пекджан добавила, что обе страны нацелены на доведение объема взаимного товарооборота до $15 млрд.
«Для достижения этой цели деловые круги двух стран должны активно работать с нами», - считает глава Минторга Турции.
Она также сообщила, что суммарные инвестиции Турции в Азербайджан составили $12 млрд.
«Турецкие подрядные компании до настоящего времени реализовали в Азербайджане 436 проектов на общую сумму $15 млрд. Победа Азербайджана в Карабахе стала началом новой эпохи, которая изменит торговую и логистическую структуру региона. В этот новый период мы по-прежнему будем рядом с нашими азербайджанскими братьями, продолжим сотрудничество. В рамках восстановления Нагорного Карабаха совместно с азербайджанскими бизнесменами турецкие подрядные и консалтинговые компании готовы сотрудничать и делиться своим опытом», - отметила Пекджан.
Н.Аббасова
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