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Бизнес и законодательство 18.02.2021 20:56

Турция рассчитывает на заключение с Азербайджаном соглашения о свободной торговле – глава Минторга

Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном вступит в силу с марта 2021 года, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

«Однако, для нас это только начало, первый шаг. Мы уже начали работу по расширению сферы действия Соглашения о преференциальной торговле, но вместе с министром Джаббаровым мы стремимся к дальнейшему расширению сферы этого документа и преобразованию его в Соглашение о свободной торговле. Все наши команды продолжают работать в этом направлении», - сказала Пекджан в четверг в Анкаре, выступая на азербайджано-турецком деловом форуме.

Министр также сообщила, что Азербайджан представил турецкой стороне проект Соглашения об избежание двойного налогообложения.

«Наше министерство финансов и казначейства Турции работает над этим вопросом», - сказала она.

Пекджан добавила, что обе страны нацелены на доведение объема взаимного товарооборота до $15 млрд.

«Для достижения этой цели деловые круги двух стран должны активно работать с нами», - считает глава Минторга Турции.

Она также сообщила, что суммарные инвестиции Турции в Азербайджан составили $12 млрд.

«Турецкие подрядные компании до настоящего времени реализовали в Азербайджане 436 проектов на общую сумму $15 млрд. Победа Азербайджана в Карабахе стала началом новой эпохи, которая изменит торговую и логистическую структуру региона. В этот новый период мы по-прежнему будем рядом с нашими азербайджанскими братьями, продолжим сотрудничество. В рамках восстановления Нагорного Карабаха совместно с азербайджанскими бизнесменами турецкие подрядные и консалтинговые компании готовы сотрудничать и делиться своим опытом», - отметила Пекджан.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Анкара рассчитывает подписать с Баку соглашение о свободной торговле – министр торговли Турции

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]