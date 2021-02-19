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Дальнее зарубежье 19.02.2021 05:17

В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

Власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против коронавируса COVID-19 без медицинских показаний может повлечь "разрыв трудовых отношений", сообщает в четверг агентство Associated Press.

Губернатор города-государства Ватикан подписал декрет еще 8 февраля, после чего вокруг документа началась оживленная дискуссия. В Италии и в большинстве остальных стран мира вакцинация проводится только на добровольной основе.

Согласно декрету, прививка - это моральная ответственность, "учитывая, что отказ от вакцины может создать риск для других".

В Ватикане работает около пяти тыс. человек. Вакцинация препаратом Pfizer в стране началась в начале января. Папа Римский Франциск уже сделал необходимые для выработки устойчивого иммунитета две прививки.

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Тэги: ВАТИКАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]