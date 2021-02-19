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Дальнее зарубежье 19.02.2021 01:18

Лавров и спецпосланник генсека ООН считают безальтернативным политический путь решения сирийского кризиса (версия 2)

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в четверг со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном обсудил весь комплекс сирийской проблематики, стороны сошлись во мнении о безальтернативности политического решения сирийского кризиса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Было высказано общее мнение о безальтернативности политического решения сирийского кризиса в рамках ведомого и осуществляемого самими сирийцами процесса на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что собеседники подробно обсудили весь комплекс вопросов сирийской проблематики, включая ситуацию "на земле" в САР, задачи оказания всесторонней гуманитарной помощи и выправления социально-экономического положения. Особое внимание было уделено работе Конституционного комитета, 5-е заседание которого прошло в конце января в Женеве. Кроме того, были рассмотрены итоги 15-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, состоявшейся 16-17 февраля в Сочи.

Собеседники также обменялись мнениями по гуманитарному положению в Сирии с акцентом на необходимость мобилизации комплексного содействия нуждающимся сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и предварительных условий, что, безусловно, будет способствовать добровольному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц. "С российской стороны была выражена поддержка призыву генсекретаря ООН о смягчении на фоне пандемии коронавируса односторонних санкций, введенных в обход СБ ООН, в том числе против Сирии", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади позднее сообщили о встрече Педерсена со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

В ведомстве добавили, что в ходе беседы был продолжен предметный разговор, начатый на встрече Лаврова со спецпосланником генерального секретаря ООН, о важности консолидации международных усилий по содействию сирийскому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН.

"При этом были уточнены некоторые аспекты функционирования многосторонних форматов, призванных способствовать скорейшему нахождению эффективных решений задач по обеспечению единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии", - отметили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что встреча состоялась по просьбе Педерсена.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ООН, ВСТРЕЧА


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