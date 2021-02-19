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Дальнее зарубежье 19.02.2021 03:10

Разрыв связей с Китаем повредит американскому бизнесу - Торговая палата США

Рост напряженности в отношениях с Китаем может иметь серьезные последствия для американских компаний и в худшем случае даже парализовать целые отрасли экономики, предупреждает Торговая палата США.

По оценкам организации, полное прекращение торговли с КНР будет стоить авиационной промышленности США потери от $38 млрд до $51 млрд ежегодных продаж. В результате от 167 тыс. до 225 тыс. рабочих мест окажутся под угрозой.

Аналогичным образом полупроводниковая промышленность лишится выручки на сумму $83 млрд и 124 тыс. рабочих мест, говорится в докладе под названием "Понимание разрыва США и Китая ("Understanding U.S.-China Decoupling").

В докладе изложены различные сценарии развития событий, вплоть до полного разрыва экономических связей между двумя крупнейшими экономиками мира, что может случиться только в случае настоящей войны, отмечает The Wall Street Journal.

Тем не менее, Торговая палата США считает необходимым рассматривать крайние случаи, чтобы обратить внимание директивных органов на издержки торговой войны с Китаем.

Месяц назад Торговая палата Европейского союза в КНР опубликовала похожий доклад, в котором предупредила членов организации о возможном сохранении разногласий между США и Китаем, являющихся важными рынками для европейских компаний. Членам Торговой палаты ЕС следует рассмотреть вопрос о диверсификации производства за пределами Китая, говорилось в докладе.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]