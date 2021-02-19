Разрыв связей с Китаем повредит американскому бизнесу - Торговая палата США

Рост напряженности в отношениях с Китаем может иметь серьезные последствия для американских компаний и в худшем случае даже парализовать целые отрасли экономики, предупреждает Торговая палата США.
По оценкам организации, полное прекращение торговли с КНР будет стоить авиационной промышленности США потери от $38 млрд до $51 млрд ежегодных продаж. В результате от 167 тыс. до 225 тыс. рабочих мест окажутся под угрозой.
Аналогичным образом полупроводниковая промышленность лишится выручки на сумму $83 млрд и 124 тыс. рабочих мест, говорится в докладе под названием "Понимание разрыва США и Китая ("Understanding U.S.-China Decoupling").
В докладе изложены различные сценарии развития событий, вплоть до полного разрыва экономических связей между двумя крупнейшими экономиками мира, что может случиться только в случае настоящей войны, отмечает The Wall Street Journal.
Тем не менее, Торговая палата США считает необходимым рассматривать крайние случаи, чтобы обратить внимание директивных органов на издержки торговой войны с Китаем.
Месяц назад Торговая палата Европейского союза в КНР опубликовала похожий доклад, в котором предупредила членов организации о возможном сохранении разногласий между США и Китаем, являющихся важными рынками для европейских компаний. Членам Торговой палаты ЕС следует рассмотреть вопрос о диверсификации производства за пределами Китая, говорилось в докладе.
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