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Дальнее зарубежье 18.02.2021 22:40

Министры обороны НАТО не договорились о дальнейшем присутствии войск альянса в Афганистане - генсек

Министры обороны стран НАТО в ходе видеоконференции в четверг подробно обсудили ситуацию в Афганистане и перспективу присутствия войск альянса в этой стране, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы сталкиваемся со многими дилеммами, и перед нами непростой выбор. На данном этапе мы не приняли окончательного решения о нашем будущем присутствии (в Афганистане)", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по завершении двухдневного видеосовещания глав оборонных ведомств государств Североатлантического альянса.

"Но по мере приближения крайнего срока - 1 мая - страны НАТО будут продолжать тесно консультироваться и координировать свои действия в ближайшие недели", - объяснил генсек альянса.

Он заверил в приверженности НАТО своей миссии "Решительная поддержка" при обеспечении учебной подготовки и финансирования "мужественных сил безопасности Афганистана".

Столтенберг отметил, что альянс решительно поддерживает афганский мирный процесс, в рамках которого уже значительно сократил численность своих войск.

По словам генсека НАТО, "мирный процесс - это лучший шанс положить конец многолетним страданиям и насилию и установить прочный мир".

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]