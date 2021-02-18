Министры обороны НАТО не договорились о дальнейшем присутствии войск альянса в Афганистане - генсек

Министры обороны стран НАТО в ходе видеоконференции в четверг подробно обсудили ситуацию в Афганистане и перспективу присутствия войск альянса в этой стране, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Мы сталкиваемся со многими дилеммами, и перед нами непростой выбор. На данном этапе мы не приняли окончательного решения о нашем будущем присутствии (в Афганистане)", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по завершении двухдневного видеосовещания глав оборонных ведомств государств Североатлантического альянса.
"Но по мере приближения крайнего срока - 1 мая - страны НАТО будут продолжать тесно консультироваться и координировать свои действия в ближайшие недели", - объяснил генсек альянса.
Он заверил в приверженности НАТО своей миссии "Решительная поддержка" при обеспечении учебной подготовки и финансирования "мужественных сил безопасности Афганистана".
Столтенберг отметил, что альянс решительно поддерживает афганский мирный процесс, в рамках которого уже значительно сократил численность своих войск.
По словам генсека НАТО, "мирный процесс - это лучший шанс положить конец многолетним страданиям и насилию и установить прочный мир".
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