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Дальнее зарубежье 19.02.2021 05:55

Британия и Канада вводят санкции против нескольких военных из Мьянмы

Великобритания и Канада решили ввести санкции против ряда бирманских военных, пришедших к власти в результате переворота, сообщают внешнеполитические ведомства двух стран.

"В координации с Канадой министр иностранных дел Доминик Рааб сегодня объявил, что Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных лиц бирманского военного режима за их роль в нарушении прав человека во время переворота", - говорится в сообщении МИД Британии в Twitter.

Канада, в свою очередь, решила ввести санкции против девяти военных из Мьянмы.

"Эти новые действия - часть более широких дипломатических усилий Канады, чтобы найти путь к позитивным изменениям в Мьянме", - говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно.

Военный переворот произошел в Мьянме 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за неспособность расследовать "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА, МЬЯНМА, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]