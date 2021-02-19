Британия и Канада вводят санкции против нескольких военных из Мьянмы

Великобритания и Канада решили ввести санкции против ряда бирманских военных, пришедших к власти в результате переворота, сообщают внешнеполитические ведомства двух стран.
"В координации с Канадой министр иностранных дел Доминик Рааб сегодня объявил, что Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных лиц бирманского военного режима за их роль в нарушении прав человека во время переворота", - говорится в сообщении МИД Британии в Twitter.
Канада, в свою очередь, решила ввести санкции против девяти военных из Мьянмы.
"Эти новые действия - часть более широких дипломатических усилий Канады, чтобы найти путь к позитивным изменениям в Мьянме", - говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно.
Военный переворот произошел в Мьянме 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за неспособность расследовать "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
ЕС выделяет 3 млн евро на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе
Прокуратура Армении сообщила о более чем 9 тыс. раненых в ходе боев в Карабахе
Эрдоган в разговоре с Путиным назвал успешной работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе - турецкие СМИ
Международные резервы РФ с 5 по 12 февраля выросли на $5,4 млрд
ЛУКОЙЛ примет участие в разработке месторождения "Достлуг" на Каспии
Нефть сократила снижение на данных о сокращении запасов в США 4-ю неделю подряд, Brent - $64,3 за баррель
Marriott получила годовой убыток впервые с 2009 года
Попова: у переболевших COVID-19 нет больших рисков повторно заразиться "британским" штаммом
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
AccessBank автоматически увеличивает процентную ставку по мере увеличения суммы депозита
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств