Глава Евросовета выразил президенту Ирана обеспокоенность отходом Тегерана от обязательств по СВПД

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел в четверг телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани и подчеркнул важность, которую ЕС придает полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Председатель Мишель выразил обеспокоенность по поводу действий, которые представляют собой отход от обязательств Ирана по соглашению, включая объявленное решение приостановить действие Дополнительного протокола (МАГАТЭ)", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе пресс-службой Евросовета.
"В этом контексте председатель Мишель подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, в том числе в свете предстоящего визита в Иран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси", - отмечается в документе.
В ходе телефонного разговора, подчеркивается в сообщении, Мишель указал, что на данном этапе "крайне важно сохранить пространство для дипломатии, подкрепленное позитивными шагами".
Он заверил Рухани, что "ЕС продолжит прилагать усилия для содействия полному осуществлению СВПД и возвращению Соединенных Штатов Америки в соглашение".
"Глобальный мир, безопасность и экономическое развитие могут быть достигнуты только посредством многосторонних действий", - заявил Мишель.
В коммюнике также сообщается, что стороны обсудили социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и ее влияние на здоровье людей.
Кроме того, обсуждалось состояние двусторонних отношений, включая вопросы прав человека, отмечают в Европейском совете.
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