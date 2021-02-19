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Регион 19.02.2021 09:01

Главы МИД ФРГ, Британии, Франции и госсекретарь США подтвердили заинтересованность в координации с РФ по Ирану

Министры иностранных дел ФРГ, Великобритании, Франции и госсекретарь США по итогам переговоров вокруг ситуации с иранским ядерным соглашением подтвердили заинтересованность к продолжению координации по этой теме с Китаем и Россией, говорится в заявлении, распространенном британским внешнеполитическим ведомством.

"Министры подтвердили сильную заинтересованность в продолжении своих консультаций и координации, в том числе с Китаем и Россией, по этому ключевому вопросу в сфере безопасности, признавая роль Высокого представителя Европейского союза как координатора Совместной комиссии", - говорится в совместном заявлении главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, глав МИД Германии и Великобритании Хайко Мааса и Доминика Рааба, соответственно, а также госсекретаря США Энтони Блинкена.

Министры выразили заинтересованность в поддержании режима ядерного нераспространения и обеспечении того, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие.

"Евротройка (ФРГ, Франция и Британия - ИФ) и Соединенные Штаты подтвердили свою общую цель - возвращение Ирана к полному соблюдению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении Блинкен повторил, что, как и заявлял ранее президент США Джо Байден, если Иран вернется к строгому соблюдению своих обязательств по СВПД, то и Соединенные Штаты сделают то же самое, и что они готовы участвовать в обсуждениях с Ираном.

"В этом контексте "евротройка" и США призвали Иран не предпринимать никаких дополнительных шагов, в частности, в отношении приостановки действия дополнительного протокола и любых ограничений на деятельность МАГАТЭ по проверкам в Иране. (...) Они вновь подтвердили полную поддержку профессиональной и беспристрастной роли МАГАТЭ и его генерального директора, а также усилий по осуществлению необходимых проверок и мониторинга ядерных обязательств Ирана в соответствии с СВПД", - подчеркивается в нем.

Вместе с тем "евротройка" и США выразили обеспокоенность в связи с недавними действиями Ирана по обогащению урана до 20% и производству металлического урана. По их словам, эти действия не имеют оправдания, у них нет гражданского назначения.

"Производство металлического урана - ключевой шаг в развитии ядерного оружия", - отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны также обменялись мнениями о ситуации в Мьянме, где произошел военный переворот. Они осудили последние события в этой стране и призвали военных вернуть власть демократически избранным руководителям и отменить чрезвычайное положение. Также они обсудили ракетный обстрел в Эрбиле и выразили полную поддержку иракскому руководству. Среди других тем главы внешнеполитических ведомств обменялись позициями по выявлению и устранению террористической угрозы в Сирии и Ираке, подчеркнули растущую важность координации по этой теме.

Также они обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19 и сошлись во мнениях о том, что многостороннее международное сотрудничество необходимо для борьбы с пандемией. Помимо этого, они договорились работать над преодолением климатического кризиса.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг с главами МИД Германии и Великобритании Хайко Маасом и Домиником Раабом, а также с американским коллегой Энтони Блинкеном обсудили Иран и региональную безопасность на Ближнем Востоке.

Соглашение по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников было заключено в годы президентства в США Барака Обамы. Вице-президентом тогда бы как раз Байден. При Дональде Трампе Вашингтон вышел из соглашения, сочтя его невыгодным и несовершенным. В итоге Иран также перестал соблюдать соглашение. Теперь Байден готов вернуться к соблюдению договоренностей, но только после того, как это сделает Иран. В Тегеране на такое условие не согласны.

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Тэги: США, ЕВРОПА, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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