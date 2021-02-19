Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности поддержать диалог между властью и оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что для разрядки политической ситуации в Грузии необходима деэскалация и снятие напряжения, а для этого надо начать конструктивный диалог между властями и оппозицией.

"Готова поддержать диалог в любой форме. Хотя уверена, что политика уступок себя оправдывает, когда обе стороны готовы к конструктивному диалогу. Необходимо немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации и снятию напряжения", - говорится в распространенном в четверг заявлении Зурабишвили.

В четверг президент Грузии провела встречи с представителями аккредитованного в стране дипломатического корпуса и рассмотрела с ними политическую ситуацию, отмечается в заявлении.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария подал в отставку с должности, мотивировав свое решение попыткой деполяризации и деэскалации политической ситуации в связи исполнением решения суда по задержанию лидера оппозиции Никанора Мелия.

"Я считаю, что противостояние внутри страны угрожает будущему демократическому и экономическому развитию Грузии. Поэтому я объявил о своей отставке в надежде снизить поляризацию и деэскалацию ситуации", - написал Гахария в соцсетях, после своей отставки.