Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности поддержать диалог между властью и оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что для разрядки политической ситуации в Грузии необходима деэскалация и снятие напряжения, а для этого надо начать конструктивный диалог между властями и оппозицией.
"Готова поддержать диалог в любой форме. Хотя уверена, что политика уступок себя оправдывает, когда обе стороны готовы к конструктивному диалогу. Необходимо немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации и снятию напряжения", - говорится в распространенном в четверг заявлении Зурабишвили.
В четверг президент Грузии провела встречи с представителями аккредитованного в стране дипломатического корпуса и рассмотрела с ними политическую ситуацию, отмечается в заявлении.
Ранее в четверг премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария подал в отставку с должности, мотивировав свое решение попыткой деполяризации и деэскалации политической ситуации в связи исполнением решения суда по задержанию лидера оппозиции Никанора Мелия.
"Я считаю, что противостояние внутри страны угрожает будущему демократическому и экономическому развитию Грузии. Поэтому я объявил о своей отставке в надежде снизить поляризацию и деэскалацию ситуации", - написал Гахария в соцсетях, после своей отставки.
ЕС выделяет 3 млн евро на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе
Прокуратура Армении сообщила о более чем 9 тыс. раненых в ходе боев в Карабахе
Эрдоган в разговоре с Путиным назвал успешной работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе - турецкие СМИ
Международные резервы РФ с 5 по 12 февраля выросли на $5,4 млрд
ЛУКОЙЛ примет участие в разработке месторождения "Достлуг" на Каспии
Нефть сократила снижение на данных о сокращении запасов в США 4-ю неделю подряд, Brent - $64,3 за баррель
Marriott получила годовой убыток впервые с 2009 года
Попова: у переболевших COVID-19 нет больших рисков повторно заразиться "британским" штаммом
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
AccessBank автоматически увеличивает процентную ставку по мере увеличения суммы депозита
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств