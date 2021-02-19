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Регион 19.02.2021 09:15

Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности поддержать диалог между властью и оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что для разрядки политической ситуации в Грузии необходима деэскалация и снятие напряжения, а для этого надо начать конструктивный диалог между властями и оппозицией.

"Готова поддержать диалог в любой форме. Хотя уверена, что политика уступок себя оправдывает, когда обе стороны готовы к конструктивному диалогу. Необходимо немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации и снятию напряжения", - говорится в распространенном в четверг заявлении Зурабишвили.

В четверг президент Грузии провела встречи с представителями аккредитованного в стране дипломатического корпуса и рассмотрела с ними политическую ситуацию, отмечается в заявлении.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария подал в отставку с должности, мотивировав свое решение попыткой деполяризации и деэскалации политической ситуации в связи исполнением решения суда по задержанию лидера оппозиции Никанора Мелия.

"Я считаю, что противостояние внутри страны угрожает будущему демократическому и экономическому развитию Грузии. Поэтому я объявил о своей отставке в надежде снизить поляризацию и деэскалацию ситуации", - написал Гахария в соцсетях, после своей отставки.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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