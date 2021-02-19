Развитые страны закупают вакцин против COVID-19 больше, чем им необходимо

Объемы закупок вакцин против COVID-19 развитыми странами намного превышают необходимые для вакцинации всего их населения, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.
Организация в ходе анализа текущих сделок по поставкам противовирусных вакцин обнаружила, что на данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 млрд доз вакцины против COVID-19. Это более, чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации всего населения данных стран.
ONE Campaign отмечает, что США и Великобритания должны делиться избыточными дозами, чтобы помочь обеспечить глобальный ответ на пандемию.
По их словам, если этого не будет сделано, миллиарды людей останутся без необходимой защиты от нового типа коронавируса, что может продлить пандемию.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только посредством программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса COVID-19 в мире.
COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.
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