Доклад о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток 2" будет представлен Конгрессу США в эту пятницу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в докладе будет перечислено лишь небольшое число российских компаний, которые, скорее всего, столкнутся с санкциями.

При этом, источники уточнили, что США, вероятно, пока воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний.

Они отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен предпочитает не нападать на компании или отдельных лиц из таких стран, как Германия.

По его мнению, утверждают собеседники агентства, гораздо важнее найти дипломатическое решение и исправить последствия внешней политики экс-президента Дональда Трампа с его подходом "Америка прежде всего".

Во вторник у администрации президента США Джо Байдена наступал крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку проекта "Северный поток 2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США.

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

Ранее в феврале представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что введение санкций - лишь один из способов влияния на ситуацию вокруг строительства газопровода "Северный поток 2".

Он пояснил, что США могут также обсуждать тему газопровода с союзниками и партнерами, а также убеждать их, что "Северный поток 2" является невыгодным им проектом.

Прайс подчеркнул, что администрация США "будет следить за процессом строительства и сертификации" и решать, нужны ли еще санкции.

Представитель госдепартамента напомнил, что американская администрация не считает "Северный поток 2" выгодным для Европы проектом. Кроме того, по мнению госдепа, этот газопровод стал бы ударом для Украины.