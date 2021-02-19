Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии

Великобритания внесла 27 граждан Белоруссии в санкционный список, документ опубликован на сайте британского правительства.
В список вошли глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, губернатор Гродненской области Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, вице-премьер Анатолий Сивак и ряд других чиновников, представителей силовых структур, судей.
Таким образом, санкционный список Великобритании теперь включает 88 должностных лиц Белоруссии и семь компаний.
Великобритания ввела санкции за нарушения прав человека в отношении Белоруссии 29 сентября 2020 года. В первую версию санкционного списка вошли президент Александра Лукашенко и его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караваев, заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместитель главы МВД и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
Санкции подразумевают замораживание активов этих лиц в британской юрисдикции, а также запрет на въезд данных лиц.
В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.
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