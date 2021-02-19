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Дальнее зарубежье 19.02.2021 13:03

Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии

Великобритания внесла 27 граждан Белоруссии в санкционный список, документ опубликован на сайте британского правительства.

В список вошли глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, губернатор Гродненской области Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, вице-премьер Анатолий Сивак и ряд других чиновников, представителей силовых структур, судей.

Таким образом, санкционный список Великобритании теперь включает 88 должностных лиц Белоруссии и семь компаний.

Великобритания ввела санкции за нарушения прав человека в отношении Белоруссии 29 сентября 2020 года. В первую версию санкционного списка вошли президент Александра Лукашенко и его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караваев, заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместитель главы МВД и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Санкции подразумевают замораживание активов этих лиц в британской юрисдикции, а также запрет на въезд данных лиц.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]