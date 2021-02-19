Суточный прирост заражений COVID-19 незначительно увеличился в Грузии

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 388 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 267 тыс. 701, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 365 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 406 человек, за минувшие сутки скончались еще семь человек.

Число выздоровевших составляет 260 тыс. 597 человек.