Снежные бури затрудняют вакцинацию от COVID-19 в ряде районов США - газета

Снежные бури, обрушившиеся на США, привели к перебоям в распределении вакцин от коронавируса COVID-19 во многих районах страны, сообщает газета The Wall Street Journal.
Плохие погодные условия нарушили график поставок вакцин, в результате чего медицинские службы и местные власти вынуждены отменять или переносить записи на вакцинацию. В частности, непогода повлияла на работу центров распределения вакцин в Мемфисе (штат Теннеси) и Луисвилле (штат Кентукки), от которых зависит доставка препарата сразу в несколько штатов страны.
Перенос сроков поставок вакцины и, по всей видимости, времени записи на вакцинацию, прогнозируется в городе Нью-Йорк, в штатах Калифорния и Джорджия.
Аномальные холода заставили в минувшие выходные и ранее на этой неделе закрыть центры вакцинации и взятия анализов в штате Техас, причем некоторые из них так и не смогли возобновить деятельность. Накануне пришлось прекратить работу центров тестирования в штате Миссисипи, кроме того, здесь закрылись почти все государственные центры вакцинации.
При этом в ряде штатов, столкнувшимся из-за непогоды с масштабными отключениями электричества, под угрозой оказалось хранение вакцин, которые нужно держать при низких температурах. Так, в Хьюстоне (штат Техас) больница округа Харрис осталась в понедельник без электричества, а запасной генератор тоже вышел из строя. В результате персоналу пришлось срочно распределять по другим больницам 8 тыс. 430 доз вакцины Moderna и отправлять ее в местный научный центр и тюрьму.
Перевозку вакцин также осложняет сложная ситуация на дорогах, которая создает трудности и для граждан, желающих доехать до пунктов вакцинации.
Всего в США, по данным статистического портала Worldometers, диагностированы свыше 28,52 млн случаев вируса при более чем 505 тыс. летальных исходов. Вылечились более 18,7 млн человек. США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев вируса и по смертности.
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