Израиль и Сирия при содействии РФ завершили обмен нарушителями границы

Власти Израиля и Сирии при посредничестве России завершили обмен гражданами, нарушившими границу, сообщает газета The New York Times.
"Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан", - цитирует издание заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Государство Израиль желает выразить признательность за действия президента России", - отметил Нетаньяху.
Ранее израильская пресса подтвердила, что Москва оказала содействие в этом обмене, который Нетаньяху дважды обсуждал с президентом РФ по телефону.
По информации издания, в ходе обмена в Москву была доставлена молодая израильтянка, которая незаконно проникла в Сирию. Позже женщина вернулась в Израиль.
Израиль в свою очередь вернул в Сирию двух пастухов, которые случайно пересекли границу.
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