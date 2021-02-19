Израиль и Сирия при содействии РФ завершили обмен нарушителями границы

Власти Израиля и Сирии при посредничестве России завершили обмен гражданами, нарушившими границу, сообщает газета The New York Times.

"Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан", - цитирует издание заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Государство Израиль желает выразить признательность за действия президента России", - отметил Нетаньяху.

Ранее израильская пресса подтвердила, что Москва оказала содействие в этом обмене, который Нетаньяху дважды обсуждал с президентом РФ по телефону.

По информации издания, в ходе обмена в Москву была доставлена молодая израильтянка, которая незаконно проникла в Сирию. Позже женщина вернулась в Израиль.

Израиль в свою очередь вернул в Сирию двух пастухов, которые случайно пересекли границу.