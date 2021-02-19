В Совете Европы рекомендуют странам-членам начать восстановление инклюзивных систем здравоохранения

Страны-члены Совета Европы должны устранить изъяны, выявленные пандемией COVID-19, и обеспечить устойчивые, доступные для всех системы здравоохранения, заявила в пятницу комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович.

"Вот уже год страны по всему миру сталкиваются с катастрофическими последствиями COVID-19. Правительства, которые сделали массовую вакцинацию населения своим главным приоритетом, должны сейчас же начать восстановление инклюзивных систем здравоохранения ", - отметила Миятович по случаю публикации документа, содержащего рекомендации о том, как эффективно защитить право на здоровье.

"Этот тематический документ предназначен для правительств как инструмент реагирования на неотложную необходимость построения более инклюзивных и устойчивых систем здравоохранения", - сказала европейский омбудсмен.

"Хотя государства-члены Совета Европы имеют одни из самых эффективных систем здравоохранения и социальной защиты в мире, неравенство в отношении здоровья увеличилось, что привело к значительным социальным, человеческим и экономическим издержкам для отдельных лиц и корпораций", подчеркнула она.

По словам Миятович, еще до начала пандемии неравенство в доступе к медицинской помощи по признаку возраста, пола, инвалидности, статуса меньшинства или социально-экономического положения было широко распространенным явлением.

"Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию, резко обнажив слабые места систем здравоохранения, сильно пострадавших от многих лет жесткой экономии, экономических трудностей и пренебрежения", - сказала комиссар СЕ.

"Государства-члены должны удвоить свои усилия для уменьшения неравенства в отношении здоровья и восстановления общества, в котором инфраструктура общественного здравоохранения имеет надлежащее оснащение, где достоинство и права пациентов имеют центральное значение", - указала Миятович.

Чтобы помочь государствам в достижении этой цели, комиссар СЕ дает двенадцать рекомендаций, включая всеобщий охват услугами здравоохранения, большее равенство и достоинство для пациентов, содействие прозрачности и подотчетности в процессах принятия решений и принятие мер для обеспечения справедливого распределения медицинских продуктов во всем мире и вакцины, отмечает пресс-служба Совета Европы.