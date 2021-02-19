В США задержали юристов, помогавших выходцам из бывшего СССР обманывать иммиграционные власти

Американские судебные власти выдвинули обвинения против юристов Илоны Джамгаровой и Артура Аркадяна, которые работали в двух американских компаниях, специализирующихся на предоставлении услуг выходцам из стран бывшего СССР, желающим обосноваться в США.
В сообщении Минюста США подчеркивается, что в ходе расследования выяснилось, что Джамгарова, Аркадян из нью-йоркского района Бруклин, а также их коллега Игорь Резник советовали своим клиентам предоставлять недостоверные сведения при подготовке необходимых документов для подачи иммиграционным властям.
"Обе компании советовали некоторым их клиентам, каким образом вероятнее всего возможно получить статус беженца, четко осознавая, что на законных основаниях эти клиенты не могут рассчитывать на убежище", - говорится в сообщении минюста.
"Сотрудники компаний также склоняли этих клиентов ко лжи под присягой во время интервью в иммиграционном ведомстве США", - отмечается в документе.
Все трое задержаны.
Прокуратура ведёт расследование и в отношении шестерых клиентов компаний. Против них выдвигаются обвинения в предоставлении ложных сведений при подаче документов в иммиграционную службу США.
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