Генеральское звание для Путина не приоритетно - Песков

Президент России Владимир Путин, который является полковником в запасе, уже давно заслужил генеральское звание, но этот вопрос не является для него приоритетным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Наверняка, президент это звание заслужил многократно", - сказал он журналистом, отвечая на вопрос, заслужил ли Путин звание генерала.
"В то же время это сейчас не является для него приоритетом. Он работает президентом, и очень много дел... Он сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством", - добавил Песков.
Песков также напомнил, что Путин не является кадровым офицером.
Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции
МЧС Азербайджана и России обезвредили в Карабахе около 900 мин
Интересы Москвы и Анкары в вопросе Карабаха полностью совпадают – российские эксперты
Новак ожидает, что Венгрия в 2021г подключится к "Турецкому потоку"
Госдолг Азербайджана в 2020г вырос на 0,4%
Азербайджан в январе экспортировал в Турцию газа на $87,6 млн - таможня
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе 2021г, сократилось в 6,3 раза из-за COVID-19
В Азербайджане зафиксирован прирост числа COVID-19, скончались 3 человека
В Совете Европы рекомендуют странам-членам начать восстановление инклюзивных систем здравоохранения
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств