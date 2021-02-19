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СНГ 19.02.2021 17:55

Генеральское звание для Путина не приоритетно - Песков

Президент России Владимир Путин, который является полковником в запасе, уже давно заслужил генеральское звание, но этот вопрос не является для него приоритетным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Наверняка, президент это звание заслужил многократно", - сказал он журналистом, отвечая на вопрос, заслужил ли Путин звание генерала.

"В то же время это сейчас не является для него приоритетом. Он работает президентом, и очень много дел... Он сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством", - добавил Песков.

Песков также напомнил, что Путин не является кадровым офицером.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]