Песков: санкционное давление уже доказало свою неэффективность, рассчитываем, что ЕС и США не пойдут дальше этим путем

В Кремле надеются, что США и ЕС не пойдут дальше "по дороге санкционного давления" на Россию, оно уже продемонстрировало свою неэффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать сообщения в прессе, в частности, агентства Bloomberg о том, что США и ЕС готовятся к введению новых санкций против России. В связи с этим был задан вопрос, следует ли ожидать новых контрсанкций со стороны РФ.
"Мы ещё не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - сказал Песков.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может дать "зеленый свет" процессу утверждения новых санкций против российских чиновников.
Кроме того, агентство со ссылкой на осведомлённые источник также сообщило о готовящемся докладе о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток 2", который будет представлен Конгрессу США уже в пятницу.
По их данным, в докладе будет перечислено лишь небольшое число российских компаний, которые, скорее всего, столкнутся с санкциями.
При этом, источники уточнили, что США, вероятно, пока воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний.
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