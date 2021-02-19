Песков: отказ США от призыва к санкциям против Ирана - хорошее дело

В Кремле положительно восприняли отказ США от призывов к новым санкциям в отношении Ирана, но отмечают, но считают нужным восстановить и действие Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Сам по себе отказ от призывов к санкциям - это хорошее дело", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что "подобное санкционное давление явно не способствовало реализации плана (СВПД - ИФ), более того, заводило ситуацию в очень сложное, тупиковое положение".
"В этом плане это событие скорее со знаком "плюс". Но важно именно восстановление режима СВПД", - добавил представитель Кремля.
Он напомнил, что Россия всегда высказывала сожаление в связи с решением США выйти из СВПД. "Мы по-прежнему являемся сторонниками этого документа и призываем всех сделать все возможное для его эффективного выполнения", - добавил Песков.
Ранее на брифинге представитель американского госдепа сообщил, что исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс уведомил членов СБ ООН: США отзывают требование о возобновлении санкционного режима против Ирана. По словам дипломата, "тем самым Соединенные Штаты подтверждают, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остается в полной силе".
В августе 2020 года госсекретарь бывшей администрации США Майк Помпео пытался инициировать в Совбезе процедуру восстановления антииранских санкций, отмененных резолюцией СБ ООН 2231 после заключения СВПД. Помпео в письме на имя председателя СБ ООН мотивировал свое предложение нарушением Ираном условий соглашения, которое сами Соединенные Штаты покинули в мае 2018 года. Через год после выхода США из соглашения Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД
Наблюдатели обратили внимание, что отзыв предложения о санкциях совпал с согласием Вашингтона на предложение ЕС принять участие во встрече с Ираном по вопросам возобновления СВПД в полном масштабе.
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