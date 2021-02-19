Москва и Минск подписали межправсоглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ

Россия и Белоруссия в пятницу подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Свои подписи под документом поставили министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

"Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объёме 9,8 млн тонн", - сообщил журналистам глава Минтранса РФ после подписания соглашения.

"По нашей договорённости на текущий год мы определили 3,5 млн тонн из них, учитывая, что год уже стартовал - около 2 млн тонн (минимально гарантированный белорусской стороной объём - ИФ) мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнёрами", - добавил Савельев.

"Мы достаточно плотно работали в последние дни перед подписанием соглашения в части выхода на подписание соответствующих контрактов. Я рад, что нам удалось договориться, соответственно планируется подписание соответствующих коммерческих контрактов. В первую очередь, это наши экспортеры, которые экспортируют нефтепродукты. Соглашение даст существенный толчок и даст дополнительные возможности по открытию альтернативного маршрута по доставке нефтепродуктов, в первую очередь на экспорт. Безусловно, наши компании - это "Белорусская нефтяная компания", "Новая нефтяная компания", "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" и "Нафтан" - заинтересованы в реализации этого проекта", - сказал в свою очередь министр транспорта Белоруссии.

"Абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что безусловно взаимовыгодно для наших обеих стран для реализации этих проектов", - подчеркнул Авраменко.