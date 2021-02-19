Глава минздрава ФРГ заявил о возможности окончания общенационального локдауна

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в пятницу не исключил возможности ослабления ограничений, нацеленных на сдерживание коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.
"Отмечается растущая потребность в отмене локдауна, и это возможно, но нам необходимо быть осторожными, чтобы не ставить под угрозу наши достижения", - цитируют СМИ слова Шпана.
Кроме того, министр признал, что уровень заражаемости COVID-19 немного падает на фоне устойчивого роста вакцинации, но при этом подчеркнул, что "вирус не сдается".
По данным СМИ, глава института Роберта Коха Лотар Вилер в свою очередь заявил, что уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Германии остается неизменно высоким.
По всей видимости, число случаев заражения в стране стагнирует", - приводят СМИ слова Вилера.
При этом он отметил, что динамика может измениться.
"Мы, вероятно, вновь находимся на переломном этапе", - сказал он, упомянув при этом о распространении более заразного "британского" варианта COVID-19.
Ранее на этой неделе Шпан заявил, что Германия с марта 2021 года предложит своим гражданам бесплатные тесты на выявление коронавируса COVID-19.
По данным газеты "Бильд", сдать тест на коронавирус можно будет в аптеках, в клиниках и в стоматологических клиниках, а также в специализированных центрах тестирования. Речь идет об экспресс-тестах на антиген вируса, результат будет готов через 30 минут.
Ранее в феврале канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о продлении до 7 марта в стране режима локдауна, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля.
В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.
Школьники переведены на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально. Ожидается также, что парикмахерским разрешат работать с 1 марта.
В Германии с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 2,3 млн случаев заражения, более 67,5 тыс. инфицированных скончались. При этом зарегистрировано свыше 2,1 млн выздоровлений от заболевания коронавирусом.
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