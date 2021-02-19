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ТЭК 19.02.2021 14:43

Турция надеется с 2023г получать 10 млн куб. м в сутки с черноморского месторождения Сакарья

Первая фаза обустройства газового месторождения Сакарья, открытого в Черном море у берегов Турции, предусматривает добычу в 10 млн куб. м в сутки из 6-10 скважин, сообщает национальное агентство Anadolu Agency.

Запуск месторождения запланирован на первый квартал 2023 года.

На плато добычи в 40 млн куб. м в сутки (из 30-40 скважин) месторождение должно выйти в 2028 году.

С подводного добычного комплекса на глубине 2200 м газ будет поставляться по 155-километровому газопроводу на берег на установку подготовки газа в Филиосе, откуда он будет передаваться для распределения в национальную газотранспортную сеть.

Запасы газа месторождения Сакарья, открытого в 2020 году в водах Черного моря около берегов одноименной турецкой провинции, оцениваются в 405 млрд куб. м.

Турецкий энергетический регулятор оценивает потребление газа в республике в 2021 году в 50,865 млрд куб. м. В пересчете на сутки это составляет 140 млн куб. м, исторический максимам потребления газа в стране был пройден месяц назад - 19 января страна использовала 280 млн куб. м газа.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МОРЕ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]