Особо заразный штамм вируса птичьего гриппа зафиксирован в Эстонии

В Эстонии в птичнике OU Telo Talu на западе страны обнаружен особо опасный штамм птичьего гриппа.

Как сообщил в пятницу сельскохозяйственно-продовольственный департамент, "для птичников с содержанием более 70 голов до ликвидации вспышки установлены ограничения по передвижению людей, транспорта и ввозу-вывозу птиц".

Первые сообщения о падеже птиц поступили 17 февраля.

"Лабораторные исследования показали, что это особо заразный штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он не представляет угрозы для людей, но наносит экономический ущерб: приходится проводить забой всей содержащейся на птичнике птицы, поскольку лечения от этого заболевания нет", - рассказала заместитель директора департамента Хеле-Май Саммель (Hele-Mai Sammel).

Сейчас департамент контролирует все птицеводческие хозяйства в радиусе до десяти километров от хутора. Каждый птичник оценивается специалистом по мониторингу отдельно. Все птицеводы в этой запретной зоне уведомляются индивидуально, им направлены конкретные инструкции. Отдано распоряжение домашнюю птицу по всей Эстонии держать в помещении.

Птичий грипп обнаружен в 27 европейских странах, в этом году было уничтожено или погибло около 3,5 миллиона домашних птиц.