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Здравоохранение 20.02.2021 00:29

Особо заразный штамм вируса птичьего гриппа зафиксирован в Эстонии

В Эстонии в птичнике OU Telo Talu на западе страны обнаружен особо опасный штамм птичьего гриппа.

Как сообщил в пятницу сельскохозяйственно-продовольственный департамент, "для птичников с содержанием более 70 голов до ликвидации вспышки установлены ограничения по передвижению людей, транспорта и ввозу-вывозу птиц".

Первые сообщения о падеже птиц поступили 17 февраля.

"Лабораторные исследования показали, что это особо заразный штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он не представляет угрозы для людей, но наносит экономический ущерб: приходится проводить забой всей содержащейся на птичнике птицы, поскольку лечения от этого заболевания нет", - рассказала заместитель директора департамента Хеле-Май Саммель (Hele-Mai Sammel).

Сейчас департамент контролирует все птицеводческие хозяйства в радиусе до десяти километров от хутора. Каждый птичник оценивается специалистом по мониторингу отдельно. Все птицеводы в этой запретной зоне уведомляются индивидуально, им направлены конкретные инструкции. Отдано распоряжение домашнюю птицу по всей Эстонии держать в помещении.

Птичий грипп обнаружен в 27 европейских странах, в этом году было уничтожено или погибло около 3,5 миллиона домашних птиц.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПТИЦА, ГРИПП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]