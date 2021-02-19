В Испании не утихают беспорядки после ареста рэп-исполнителя, премьер призывает к спокойствию

Глава испанского правительства Педро Санчес в пятницу призвал к спокойствию участников беспорядков, возникших после заключения под стражу рэпера Пабло Аселя.

"Для демократии неприемлем любой вид насилия, и исключений нет (. . .) никаких, (. . .) потому что насилие - это удар по свободам других", - приводит его слова испанское издание "Паис".

Продолжающиеся уже третий день выступления с требованием освобождения Аселя переросли в беспорядки в ряде городов страны, в частности, в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, 16 человек задержаны.

Асель был заключен в тюрьму за радикальные тексты в своих произведениях, однако его сторонники считают его арест нарушением принципов свободы слова.