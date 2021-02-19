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Дальнее зарубежье 19.02.2021 21:32

В Испании не утихают беспорядки после ареста рэп-исполнителя, премьер призывает к спокойствию

Глава испанского правительства Педро Санчес в пятницу призвал к спокойствию участников беспорядков, возникших после заключения под стражу рэпера Пабло Аселя.

"Для демократии неприемлем любой вид насилия, и исключений нет (. . .) никаких, (. . .) потому что насилие - это удар по свободам других", - приводит его слова испанское издание "Паис".

Продолжающиеся уже третий день выступления с требованием освобождения Аселя переросли в беспорядки в ряде городов страны, в частности, в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, 16 человек задержаны.

Асель был заключен в тюрьму за радикальные тексты в своих произведениях, однако его сторонники считают его арест нарушением принципов свободы слова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, ПЕВЕЦ, АРЕСТ, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]