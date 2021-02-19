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Дальнее зарубежье 19.02.2021 21:44

Сроки проведения неформальной встречи участников СВПД пока не назначены - представитель Борреля

ЕС готов пригласить на неформальную встречу страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), идет подготовительная работа, но говорить о сроках проведения такого совещания пока рано, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), политический директор господин Энрике Мора, ответственный за переговоры по иранскому досье, сообщил о нашей готовности созвать неформальную встречу для обсуждения вопросов (связанных с СВПД). Идут интенсивные дискуссии со всеми участниками ядерного соглашения, а также с Соединенными Штатами", - сказал Стано в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Мы готовы с участием высокого представителя (ЕС по иностранным делам Борреля - ИФ) как координатора этого ядерного соглашения пригласить участников СВПД и Соединенные Штаты на неформальные консультации, чтобы обсудить, как можно продвигаться вперед и находить ответы на все вопросы. Такая встреча возможна, но еще нет никакой даты", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, соответствующая работа продолжается, но проведение неформальных консультаций пока ещё не согласовано.

"На данный момент еще не направлены никакие приглашения. Всё ещё остается работа, которую нужно проделать", - пояснил официальный представитель Борреля.

При этом он сказал, что настало время для дипломатии, и ЕС этим интенсивно занимается. Сигналы, поступающие от новой американской администрации относительно возможности пересмотреть решение о возврате США к антииранским санкциям, создают новые условия для продвижения в дипломатических усилиях. Возобновление участия Соединенных Штатов в СВПД - один из приоритетов внешней политики ЕС, отметил Стано.

Он также указал на важность того, чтобы все стороны соглашения полностью выполняли свои обязательства по СВПД, и это касается Ирана.

Предложение о созыве такой встречи ранее было опубликовано в твиттере политдиректора ЕВС Мора.

"СВПД переживает критический момент. Интенсивные переговоры ведутся между всеми участниками и США. Я готов пригласить их на неформальную встречу для обсуждения того, как нам двигаться дальше", - написал высокопоставленный европейский дипломат.

Россия поддерживает инициативу Евросоюза о созыве неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий и США для обсуждения шагов по сохранению ядерной сделки, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Хорошее намерение. Заслуживает поддержки", - написал Ульянов в своем микроблоге в Твиттере.

"Все стороны должны выполнить свои обязательства по СВПД. Детские споры о том, кто должен сделать первый шаг, абсолютно контрпродуктивны. Процесс должен быть тщательно синхронизирован", - отметил российский дипломат.

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Тэги: ЕС, СВПД, ВСТРЕЧА, СРОКИ


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