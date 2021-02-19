В правительстве Ливии призвали США и их союзников помочь Триполи справиться с влиянием РФ в стране - СМИ

Министр обороны правительства национального согласия (ПНС) Ливии Салах эд-Дин Али ан-Намруш обратился с призывом к США и их союзникам содействовать Триполи в нейтрализации влияния России в стране, сообщает в пятницу турецкое издание "Сабах".

"Российское влияние в Ливии расширяется, даже не учитывая военную оккупацию. Эта экспансия теперь принимает формы политического и медийного вмешательства. Запланированные у нас выборы - в опасности, и их может защитить только мощная активная стратегия, с поддержкой наших союзников из свободного мира", - приводит газета слова министра.

Таким образом, отмечает "Сабах", он прокомментировал доклад НПО Democracy and Rights Foundation, цель которой состоит в продвижении демократии и прав человека на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Сабах" указывает, что согласно докладу, влияние РФ будет угрожать будущему демократии в Ливии, и при этом власти США так и не смогли дать адекватный ответ на присутствие ЧВК "Вагнер" в Ливии.

В свою очередь член президентского совета Ливии Мухаммед Аммари указал, что ЧВК "Вагнер", по его словам, позволяющее Москве оказывать влияние на внутреннюю политику Ливии, не будет подчиняться каким-либо договоренностям, предполагающим ее вывод из страны.

"Российская экспансия - это угроза не только Ливии, но угроза национальной безопасности Европы и Америки. Нашим союзникам в Европе и США следует поддержать наши усилия по выдворению ЧВК "Вагнер" любыми возможными способами и при первой возможности", - сказал он.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

В начале февраля делегаты обеих противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве избрали лидеров переходного правительства страны. Это правительство будет руководить Ливией до выборов, намеченных на декабрь 2021 года. Президентский совет возглавил ливийский дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке страны. Премьер-министром на время переходного периода назначен влиятельный предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, поддерживаемый на западе Ливии.

Между тем, Файез Саррадж остается главой правительства национального согласия, так как процедура передачи власти новому руководству еще не завершена.