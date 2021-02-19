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Финансы 19.02.2021 17:49

PASHA Hayat Sıgorta застраховала сотрудников ГНС от несчастных случаев

Государственная налоговая служба при Минэкономики заключила договор с ОАО «PASHA Hayat Sıgorta» на обязательное страхование сотрудников аппарата ведомства от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, в рамках договора ГНС заплатит PASHA Hayat Sıgorta 13,654 тыс. манатов за страховые услуги.

Х.Насирзаде

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Тэги: СЛУЖБА, СОТРУДНИКИ, СТРАХОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]