PASHA Hayat Sıgorta застраховала сотрудников ГНС от несчастных случаев

Государственная налоговая служба при Минэкономики заключила договор с ОАО «PASHA Hayat Sıgorta» на обязательное страхование сотрудников аппарата ведомства от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, в рамках договора ГНС заплатит PASHA Hayat Sıgorta 13,654 тыс. манатов за страховые услуги.

Х.Насирзаде