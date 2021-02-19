Принц Гарри лишится всех почетных званий из-за отказа от королевских обязанностей - Букингемский дворец

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл будут лишены почетных титулов при королевском дворе из-за отказа возвращаться к выполнению обязанностей в качестве членов правящего в Великобритании королевского дома, сообщил в пятницу Букингемский дворец.
"Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству Королеве (Елизавете II - ИФ), что они не будут вновь действующими членами Королевской Семьи. После разговора с герцогом королева написала, что, отказавшись от исполнения обязанностей в Королевской Семье, невозможно продолжать выполнять функции и обязанности, которые приходят вместе с жизнью государственного служащего", - говорится в заявлении Букингемского дворца.
"Почетные воинские звания и Королевские патронажи Герцога и Герцогини, таким образом, будут возвращены Ее Величеству перед распределением между действующими членами Королевской Семьи", - поясняется в документе.
Букингемский дворец подчеркивает, что "все опечалены решением" принца Гарри и Меган Маркл, но несмотря на это они "остаются очень любимыми членами семьи".
В конце марта 2020 года принц Гарри и Меган Маркл официально сложили с себя полномочия старших членов британской королевской семьи.
Гарри и Меган в середине января прошлого года достигли соглашения с королевой Елизаветой II о своей дальнейшей роли в качестве членов королевской семьи. Тогда они лишились титулов Его и Ее Королевского Высочества (HRH), потому что так могут называть себя только члены семьи Виндзоров, исполняющие королевские обязанности. При этом они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских.
Герцоги Сассекские отказались от исполнения королевских обязанностей и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.
Букингемский дворец официально не озвучивал, почему Гарри и Меган решили отделиться от остальной королевской семьи. СМИ предполагали, что это может быть связанно с повышенным вниманием прессы к паре. В британских СМИ тема отделения Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit - выход) по аналогии с Brexit.
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