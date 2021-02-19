Азербайджано-российский товарооборот в январе 2021г сократился на 4,3%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января 2021 года составил $159 млн 805,57 тыс., что на 4,3% меньше показателя января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 6,63% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь 2021 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $44 млн 695,09 тыс. (спад на 10,7%). В целом, на поставки в Россию пришлось 2,75% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $115 млн 110,48 тыс. (спад на 1,6%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 14,62%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2021 года составило $70 млн 415,39 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 671 млн 545,75 тыс., что на 11,6% меньше показателя 2019 года.

Б.Рустамбеков