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Бизнес и законодательство 19.02.2021 18:06

Азербайджано-российский товарооборот в январе 2021г сократился на 4,3%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января 2021 года составил $159 млн 805,57 тыс., что на 4,3% меньше показателя января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 6,63% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь 2021 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $44 млн 695,09 тыс. (спад на 10,7%). В целом, на поставки в Россию пришлось 2,75% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $115 млн 110,48 тыс. (спад на 1,6%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 14,62%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2021 года составило $70 млн 415,39 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 671 млн 545,75 тыс., что на 11,6% меньше показателя 2019 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]