Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе сократилось на 40,6%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе 2021 года составило $836 млн 511,33 тыс., что на 40,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным ГТК, за январь 2021 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $2 млрд 411 млн 514,65 тыс. (спад на 15,4% по сравнению с январем 2020г - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $1 млрд 624 млн 12,99 тыс. (спад на 23,8%), импорт - $787 млн 501,66 тыс. (рост на 9,2%).
В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (91,01%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,03%, табак и табачную продукцию – 0,83%, фармацевтическую продукцию – 5,33%, удобрения – 0,95%, пластмассы и изделия из них – 3,34%, древесину и продукцию из нее – 2,05%, одежду и аксессуары для одежды – 1,15%, черные металлы и изделия из них – 7,11%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 29,51%, транспортные средства и запчасти – 11,75%, мебель – 0,72%, прочее – 23,23%.
Во внешнеторговых операциях в январе 2021 года было задействовано 4,615 тыс. государственных и частных предприятий, 7,865 тыс. физических лиц.
В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 122 странами.
Основные операции при экспорте Азербайджан в январе 2021 года проводил с Италией (44,49% от общего экспорта), Турцией (9,04%), Испанией (8,53%), Украиной (7,12%), Индией (6,72%), Китаем (6,58%), Хорватией (3,81%), Россией (2,75%).
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (14,62%), Турцией (14,52%), Китаем (13,89%), Германией (11,54%), США (5,7%), Украиной (3,69%), Ираном (3,61%), Великобританией (2,79%), Италией (2,72%).
Н.Аббасова
Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции
МЧС Азербайджана и России обезвредили в Карабахе около 900 мин
Интересы Москвы и Анкары в вопросе Карабаха полностью совпадают – российские эксперты
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе 2021г, сократилось в 6,3 раза из-за COVID-19
В Азербайджане зафиксирован прирост числа COVID-19, скончались 3 человека
В Совете Европы рекомендуют странам-членам начать восстановление инклюзивных систем здравоохранения
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Новое правительство Грузии после получения вотума доверия в парламенте продолжит работу практически в прежнем составе
В США задержали юристов, помогавших выходцам из бывшего СССР обманывать иммиграционные власти
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств