Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе сократилось на 40,6%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе 2021 года составило $836 млн 511,33 тыс., что на 40,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь 2021 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $2 млрд 411 млн 514,65 тыс. (спад на 15,4% по сравнению с январем 2020г - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $1 млрд 624 млн 12,99 тыс. (спад на 23,8%), импорт - $787 млн 501,66 тыс. (рост на 9,2%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (91,01%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,03%, табак и табачную продукцию – 0,83%, фармацевтическую продукцию – 5,33%, удобрения – 0,95%, пластмассы и изделия из них – 3,34%, древесину и продукцию из нее – 2,05%, одежду и аксессуары для одежды – 1,15%, черные металлы и изделия из них – 7,11%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 29,51%, транспортные средства и запчасти – 11,75%, мебель – 0,72%, прочее – 23,23%.

Во внешнеторговых операциях в январе 2021 года было задействовано 4,615 тыс. государственных и частных предприятий, 7,865 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 122 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе 2021 года проводил с Италией (44,49% от общего экспорта), Турцией (9,04%), Испанией (8,53%), Украиной (7,12%), Индией (6,72%), Китаем (6,58%), Хорватией (3,81%), Россией (2,75%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (14,62%), Турцией (14,52%), Китаем (13,89%), Германией (11,54%), США (5,7%), Украиной (3,69%), Ираном (3,61%), Великобританией (2,79%), Италией (2,72%).

Н.Аббасова