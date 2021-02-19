Импорт легковушек в Азербайджан в январе 2021г превысил $43 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе 2021 года составил 4,642 тыс. единицы на общую сумму $53 млн 444,59 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем 2020 годом число импортируемых автомобилей сократилось на 21,4%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 4,238 тыс. (спад на 23,8%) на сумму $43 млн 191,76 тыс. В том числе, завезено 2 электрокара на $258,49 тыс. и 459 единиц гибридных автомобилей на сумму $2 млн 321,3 тыс.

Кроме этого, в январе в Азербайджан импортировано 367 единиц (рост на 25,6%) на $5 млн 723,62 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 6 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 66,6%) на $656,22 тыс.

Также за отчетный месяц в республику ввезена 31 единица моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 13,9%) на $3 млн 872,96 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2020 году составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму $647 млн 596,79 тыс.

Б.Рустамбеков