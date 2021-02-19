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Внешняя политика 19.02.2021 18:26

Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции

Баку и Анкара по итогам 9-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписали План действий, направленный на развитие двусторонних отношений, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Протокол (по итогам заседания МПК) и План действий, утвержденные в пятницу между Турцией и Азербайджаном - важные вехи на пути к доведению совместного товарооборота до $15 млрд. План действий содержит 138 пунктов, направленных на развитие двусторонних отношений», - сказал Октай, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, приоритетом для сторон является вопрос восстановления территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, в свою очередь, отметил, что официальный Баку продолжит поддержку позиции братской Турции по всем процессам в регионе. «Сегодня, мы вновь подтвердили нашу решимость в данном вопросе», заверил Асадов.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что подписание Протокола и Плана действий «внесут вклад в углубление экономических отношений и реализации новых совместных проектов».

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, МПК, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]