Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции

Баку и Анкара по итогам 9-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписали План действий, направленный на развитие двусторонних отношений, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
«Протокол (по итогам заседания МПК) и План действий, утвержденные в пятницу между Турцией и Азербайджаном - важные вехи на пути к доведению совместного товарооборота до $15 млрд. План действий содержит 138 пунктов, направленных на развитие двусторонних отношений», - сказал Октай, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, приоритетом для сторон является вопрос восстановления территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, в свою очередь, отметил, что официальный Баку продолжит поддержку позиции братской Турции по всем процессам в регионе. «Сегодня, мы вновь подтвердили нашу решимость в данном вопросе», заверил Асадов.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что подписание Протокола и Плана действий «внесут вклад в углубление экономических отношений и реализации новых совместных проектов».
А.Азизов
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